Perchezitii la o companie imobiliara din capitala intr-un dosar de evaziune fiscala - FOTO

Potrivit lui Vitalie Busuioc, sef adjunct PCCOCS, in aceste momente sunt peste 15 perchezitii in capitala intr-un dosar de evaziune fiscala de aproximativ 5 milioane de lei.

Procurorii sustin ca responsabilii companiei in perioada 2015-2017 nu reflectau tranzactiile imobiliare cu clientii, astfel nu au achitat impozite la bugetul de stat in suma de 5 milioane de lei.

Urmarirea penala a fost inceputa la data de 24 august 2016 de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale.

In rezultatul urmarii penale s-a stabilit ca responsabilii companiei imobiliare au organizat si folosesc o schema de gestionare a activitatii companiei prin intermediul mai multor persoane avand ca scop vanzarea imobilelor, iar banii incasati sa nu fie reflectati in evidenta contabila a firmei. Totodata s-a stabilit ca la intreprindere activeaza neoficial 80 de agenti de vanzari, salariu mediu nedeclarat constituind 2.700 de euro lunar per persoana.

Oamenii legii au mai constatat ca incasarile pentru serviciile efectuate se faceau in valuta straina, care deasemenea nu erau contabilizate.