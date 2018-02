Perchezitiile CNA continua la Primarie. Cinci persoane, retinute intr-un dosar pentru trafic de influenta

Perchezitii la Primaria Capitalei. Ofiterii anticoruptie au descins de dimineata la Directia Arhitectura si la Oficiul Cadastral. Cinci persoane au fost retinute intr-un dosar deschis pentru trafic de influenta. Nu este clar deocamdata daca acestia sunt functionari. PERCHEZITII PRIMARIE BETA Ofetirii anticoruptie au pasit pragul Directiei Arhitectura, inca la primele orele ale diminetii. Perchezitiile au durat mai bine de trei ore. Oamenii legii au scotocit prin birourile a sase functionari specializati in constructia caselor particulare. Pentru ca au gasit usile inchise, oamenii care aveau programari si asteptau sa fie primiti in audienta, erau indignati. AMBIANTA: 872_8904_01 (Bate in usa. - Baieti este zi de primire, deschideti usa.) Dupa incheierea perchezitiilor, procurorii anticoruptie au iesit din biroul functionarilor cu manile goale. AMBINATA: 872_8904_01 (Ce ati ridicat? - Ce ati depistat? Merg mai departe si nu spun nimic) Cativa functionari pe care I-am intalnit acolo ne-au spus ca nu stiu ce ilegalitati ar fi comis colegii lor. VOX: 872_8937_01 „Ati nimerit cand la noi este ziua primirii. Imi pare rau ca asa s-a primit. Dar de ce, cum s-a intamplat eu idee nu am.” Despre perchezitiile de la primarie a scris si Silvia Radu pe pagina sa de facebook. In postare, ea le-a urat succes oamenilor legii si le-a spus ca trebuie sa scoata la iveala toata mizeria care s-ar fi adunat de-a lungul deceniilor in primarie. Reporter: Sabina HIRIANOV Imagini: Tudor TOMSA PERCHEZITII MATINALE LA PRIMARIE