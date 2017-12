Perciolul ce paste Moldova in anul 2018 - Mold-street.com

La situatia din 30 septembrie 2017, 36% din datoria de stat interna urmeaza sa ajunga la scadenta in decurs de un an. Adica doua miliarde de lei urmeaza sa fie achitati pana la finele anului 2017 si patru miliarde in 2018, se arata intr-un raport al Ministerului Finantelor, scrie mold-street.com.