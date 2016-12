Perete video imens pe Aeroportul Chisinau. Pasagerii vor putea vedea cum decoleaza si aterizeaza avioanele - VIDEO

Peretele video este compus din 28 monitoare. Cantareste mai mult de o tona si are 23 de metri patrati. Pe panou vor aparea diverse informatii utile pentru pasageri.

Petru JARDAN, DIRECTOR COMPANIA AVIA INVEST: ”Orarul rutelor, infomatie utila pentru pasager, ce se intampla pe teritoriul aeroportului ce tine de dervirea aeronavelor si a psagerilor, informatie de divertisment pentru a face timpul petrecut cat mai confortabil.”

Reprezentantii companiei nu au vrut sa spuna cat a costat peretele.

Petru JARDAN, DIERCTORUL COMPANIEI AVIA INVEST: ”Cand vorbim de confortul pasagerilor pretul nu mai conteaza. A fost un pret pe masura calitatii pe care o vedeti.



”Cheltuieli mari mai bine ar folosi banii in alta parte. S-a schimbat mult, in spre bine, dar cu care bani, deja stiti cu banii furati”.

”Foarte frumos, noi stăm ca şi îngheţaţi. Aşa frumuseţe, natura din toată lumea. Aşteptăm avioanele, iar timpul trece repede, repede.”

”Bucură ochii.”

”Ceva interesant, neobsnuit”.

Unii pasageri au venit si cu sugestii.

”Informaţie mai mult ar trebui despre politică”.

In curand pasagerii vor putea vedea cum aterizeaza si decoleaza avioanele. Mai putin pe timp de ceata, cand avioanele raman la sol, asa cum s-a intamplat acum cateva zile. Asta desi in luna noiembrie la lansarea unei portiuni de pista renovata, administratia aeroportului se lauda ca a schimbat sistemul de iluminare astfel incat vizibilitatea sa fie mai mare iar pilotii sa poata ateriza si pe timp de ceata.

Aeroportul International Chisinau a fost dat in concesiune in 2013 pentru o perioada de 49 de ani. Ilan Sor este presedintele Consiliului de Administratie al companiei Avia Invest, care gestioneaza aeroportul si s-a angajat sa investeasca 230 milioane de euro in modernizarea lui. Un raport al CNA arata ca Avia Invest nu a bagat doar bani proprii in modernizare, ci a cheltuit si profitul aeroportului.

Oamenii legii suspecteaza ca o parte din miliardul furat din cele trei banci s-ar putea regasi in modernizarile facute de Avia Invest. Acest lucru a reiesit si dintr-o ancheta facuta la guvern. In ultimele saptamani de mandat, fostul premier Valeriu Strelet a sugerat ca Vlad Plahotniuc ar fi pus mana pe aeroport. Acesta nu a comentat acuzatiile.