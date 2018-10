Pereti si tavane ruinate, bucati de beton, geamuri sparte si apartamente distruse in urma exploziei de noaptea trecuta. Imagini devastatoare, filmate cu o drona - VIDEO

Accesul in zona blocului din bulevardul Moscovei 11/5 a fost inchis pentru toata lumea. Pompierii, impreuna cu angajatii unei companii de constructii, lucreaza ca sa intareasca imobilul. Ei vor sa intre ca sa curete locul si sa scoata cadavrele celor doua persoane decedate si sa se asigure ca nu mai sunt victime.

Din imaginile filmate cu o drona si publicate de point.md, se vede ca blocul in care s-a produs explozia a ramas fara geamuri, iar apartamentele de la patru etaje au fost distruse total.

Noua oameni, printre care si un pompier, au fost raniti in urma deflagratiei. Unii - chiar in timpul exploziei, in timp ce altii au suferit diferite traumatise din cauza peretilor si tavanelor care se ruinau. Un barbat era atat de grav, incat a fost imediat supus unei interventii chirurgicale. Din nefericire, el s-a stins la spital. Ceilalti raniti se afla in afara oricarui pericol.

Mai multe persoane au ajuns la spitalul Sfanta Treime – nu erau ranite, dar suferisera socuri puternice si au avut nevoie de ingrijiri. Zeci de locatari au iesit din cladirea afectata de explozie, inveliti in paturi si plapume, si se uitau neputinciosi la blocul in care au trait o viata si care acum parea o ruina gigantica.

In prejma, peste tot erau imprastiate cioburi de sticla, bucati de mobila, fasii de draperii si munti de beton. Bucati din peretele cladirii au fost aruncate la o distanta foarte mare.

Toata noaptea si in aceasta dimineata salvatorii au continuat sa stranga daramaturile. Cu ajutorul unor autoturnuri, acestia au strans bucata cu bucata betonul faramitat de deflagratie.

Zona este incercuita cu o panglica galbena si circulatia este restrictionata.