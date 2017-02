Pericol de gripa aviara! Moldova a interzis temporar importul de carne de pasare din Rusia, Ucraina, Polonia si, partial, din Germania

Fiecare ferma de pasari din tara va fi verificata, anunta cei de la ANSA, care spun ca pana acum nu s-a inregistrat niciun caz de gripa aviara in Moldova.

Vsevolod STAMATI, DIRECTOR GENERAL ANSA: “Astazi fiecare raion monitorizeaza efectivele de pasari incepand cu fauna salbatica despre toate cazurile de mortatalitate. In cazul in care sunt pasari moarte se duc la analiza se transmit la centrul diagnostic dupa aceasta se notifica se confirma sau infirma boala.”

In schimb, focare au fost depistate in 21 de tari, inclusiv in multe dintre statele din care Moldova importa carne. Prin urmare, temporar nu se mai aduce carne de pasare din Rusia, Ucraina, Polonia si Germania, ceea ce a dus la o scadere a importurilor cu 20 la suta. In aceste tari, virusul a pornit de la pasarile salbatice. Astfel, exista riscul ca gripa sa fie adus la primavara de cele calatoare.

Vsevolod STAMATI, DIRECTOR GENERAL ANSA: “Lebedele prezinta si ele un risc. Riscurile cele mai mari sunt in frontiera in fauna salbatica. Avem pasarile calatoare care este greu de spus acu7m cand o sa se intoarca din locurile in care au fost ele temporar localizate este clar ca rsicurile sunt si noi trebuie sa fim pregatiti de orice eventualitate.”

Potrivit autoritatilor, anual Moldova importa peste 35 de mii de tone de carne de pasare.