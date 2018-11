Pericolul care pandeste la fiecare pas pe care il facem. Turturii de pe cladiri sunt un adevarat pericol pentru oameni si masini. Proprietarii imobilelor trebuie sa-i indeparteze, in caz contrar, risca amenzi de mii de lei - VIDEO

In urma gerului de afara, zeci de turturi au aparut la stresinile mai mult blocuri din capitala - un adevarat pericol pentru oameni si masini. Reprezentantii primariei atrag atentia ca proprietarii imobilelor raspund de indepartarea lor, de curatarea zapezii de pe acoperis sau de securizarea zonei in care turturii au aparut. In caz contrar ei risca amenzi de mii de lei.