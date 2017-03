Permisele de conducere fara termen de valabilitate vor trebui schimbate. Unele permise vor fi eliberate doar pentru 5 ani - Bizlaw.md

In prezent, exista trei modele de permise de conducere. Primul model este cel stabilit inca in 1995, care nu are termen de valabilitate. Urmatoarele doua modele au fost stabilite in 2008 si 2015, au termen de valabilitate de 10 ani si se diferentiază doar prin unele elemente de securitate.

CITESTE INTEGRAL PE BIZLAW.MD