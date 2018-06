Persoane decedate si semnaturi false pe listele de subscriptie ale Silviei Radu. Organele electorale considera ca nu e o problema - Anticoruptie.md

Mai mult de doua mii de semnaturi falsificate, fara date de identitate, ale unor persoane decedate, precum si alte erori au fost depistate in listele de subcriptie ale candidatei la sefia Primariei Chisinau, Silvia Radu. Cu toate acestea, membrii Consiliului Electoral de Circumscriptie Chisinau nu au luat in calcul erorile si au considerat ca 11 116 semnaturi validate sunt suficiente pentru inregistrarea candidaturii in cursa elecorala, scrie Anticoruptie.md