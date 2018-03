Persoanele care vor indrazni sa loveasca un medic risca pana la 15 zile de inchisoare. Parlamentul a adoptat proiectul care vine sa apere doctorii - VIDEO

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: “De ce v-ati gandit doar la medici, mai sunt si alte categorii.”

Raisa APOLSCHI, PRESEDINTE COMISIA JURIDICA, PARLAMENT: “Ce pot sa va spun. Asa au spus autorii.”

Documentul a fost votat cu votul a 79 de deputati si va intra in vigoare dupa ce va fi publicat in Monitorul Oficial. Astfel, persoanele care vor jigni lucratorii medicali aflati la locul de munca vor primi o amenda de pana la 1250 de lei.

Cei care vor indrazni sa ridice mana la doctori, vor fi sanctionati cu o amenda de 6 ori mai mare, adica 7.500 de lei sau vor ajunge dupa gratii pentru 15 zile. Se intampla dupa ce acum doua saptamani, sefa sectiei Terapie Intensiva de la Spitalul Municipal nr 1 din capitala a ajuns la urgenta fiind batuta de sotul unei paciente.

Femeia s-a ales cu o comotie cerebrala si cateva coaste rupte. Potrivit autorilor proiectului, annual sunt inregistrate in jur de 120 de cazuri de acest fel. Proiectul democratilor a fost inregistrat in Parlament inca acum doi doi si chiar votat in prima lectura.

Ulterior, insa, acesta a ramas sa se prafuiasca in sertarele legislativului si a fost scos la suprafata dupa ce la inceputul acestei saptamani, Vlad Plahotniuc a cerut ca aceasta lege sa fie votata in regim de urgenta.