Persoanele cu dizabilitati ameninta Mitropolia Moldovei cu judecata. Oamenii cer sa fie construite rampe astfel incat sa aiba acces in biserici - VIDEO

Catedrala mitropolitana, unul dintre cele mai importante lacasuri sfinte din tara, situata chiar in inima capitalei, nu are nicio rampa de acces. Au fost instalate doua balustrade, dar care sunt inutile pentru persoanele in scaune cu rotile.

Irina REVIN, PRESEDINTELE ASOCIATIEI ANTREPRENORILOR CU DIZABILITATI: „O institutie atat de mare, cu o influenta atat de mare, ignora drepturile persoanelor cu dizabilitati, celor mai defavorizate din tara. M-am simtit furioasa, ceea ce nu ar trebui sa fie cand este vorba despre o istitutie religioasa. „

Irina Revin, presedintele Asociatiei Antreprenorilor cu Dizabilitati din Moldova, spune ca s-a adresat mitropoliei cu rugamintea de a asigura accesul pentru persoanele cu dizabilitati, insa fara vreun rezultat.

Irina REVIN, PRESEDINTELE ASOCIATIEI ANTREPRENORILOR CU DIZABILITATI: „In discutii neoficiale, ne spuneau ca nu avem bani. Cand ne uitam la aceasta cladire, cu mramura, cand auzim ca mitropolia isi doreste sa construiasca un spatiu in spatele catedralei si auzim ca nu sunt bani pentru rampe de acces, intelegem ca sunt standarde duble. „

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: „In fata lacasurilor sfinte, in care ar putea intra orice om si unde toti ar trebui sa fim tratati egal, persoanele cu dizabilitati sunt neputincioase. Numeroase biserici nu au rampe de acces, astfel ca oamenii in scaune cu rotile pot ajunge doar pana la usa ori sunt nevoite sa ceara ajutorul cuiva ca sa poata intra. Se intampla in contextul in care in tara noastra numarul persoanelor cu dizabilitati se ridica la 200 de mii.„

Am mers la mai multe biserici din capitala, de exemplu: „Sfantul Pantelimon”, „Sfanta Teodora de la Sihla”, „Sfantul Apostol Andrei” si „ Sf. Ierarh Nicolae, insa niciuna nu avea rampe de acces.

Irina Revin a depus o sesizare la Consiliul pentru prevenirea si eliminarea discriminarii, iar acum 2 zile institutia a emis o decizie prin care a calificat incidentul drept o discrimare indirecta pe criteriu de dizabilitate si a dispus ca Mitropolia sa asigure accesul tuturor oamenilor in toate lacasele afiliate acesteia. Contactat de ProTV, purtatorul de cuvant al Mitropoliei, Vadim Cheibas, a spus ca rampele de acces vor aparea, dar nu se stie cand.

Vadim CHEIBAŞ, PURTĂTOR DE CUVÂNT, MITROPOLIA MOLDOVEI: „Urmeaza sa fie proiectat, sa discutam cu institutiile abilitate pentru ca este vorba de un monument ocrotit de stat. „

Rampele de acces ar urma sa fie instalate insa doar la catedrala mitropolitana.

Vadim CHEIBAŞ, PURTĂTOR DE CUVÂNT, MITROPOLIA MOLDOVEI: „Vom raspandi aceasta stire si in alte biserici, doar ca tine de competenta comitetelor religioase de a identifica sursele necesare. Daca ar fi persoane care ar sustine initiativa, ar fi salutabil. „

Irina Revin spune ca in cazul in care in urmatoarele 3 luni nu va fi asigurat accesul in biserici pentru persoanele cu dizabilitati, ea va actiona Mitropolia Moldovei in judecata.