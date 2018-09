Persoanele expulzate din Republica Moldova ar fi ajuns deja in Turcia. Cetatenii turci ar fi aterizat pe un aeroport militar cu o aeronava privata, operata de Air Moldova - VIDEO

Potrivit Ziarului de Garda, o aeronava inchiriata de compania de stat „Air Moldova” a efectuat ieri o cursa privata in Turcia. Avionul a decolat de pe Aeroportul Chisinau la ora 11.40, iar peste o ora a aterizat pe un aeroport militar situat in apropierea orasului Istanbul.

Nu am reusit sa confirmam aceste informatii intrucat responsabilii de la Serviciul de Informatie si Securitate nu ne-au raspuns la telefon. Astazi avocatii celor expulzati, impreuna cu mai multi profesori, parinti si elevi au protestat fata de retinerea conducerii liceului Orizont. Acestia s-au adunat in fata Paralamentului si au cerut ca persoanele retinute de SIS, sa fie eliberate.

Printre protestatari le-am gasit si pe sotiile catorva profesori retinuti. Femeile spun ca nu stiu ce vor face mai departe.

“De 20 de ani sotii nostri sunt profesori in Republica Moldova, liceele Orizont sunt foarte cunoscute. Rugam din tot sufletul autoritatile sa ne spune de ce sotii nostri au fost rapiti.”

Manifestantii au adus cu ei pancarte pe care au scris mesaje in mai multe limbi.

“Cer sa se opreasca toata prostia asta de la noi din tara, e foarte josnic ceea ce au facut, sunt profesorii tarii noastre care cesc noi generatii.”

“Nu stim nimic unde se afla ei acum, sunt doar niste presupuneri, cerem sa fie eliberati acesti oameni luati pe nedrept.”

La protest au participat si parintii elevilor.

“Moral si fizic suntem obositi, este criza de profesori, ei trimit profesorii din tara.”

La un moment dat in fata protestatarilor a iesit deputatul PPEM, Valeriu Ghiletchi.

“Eu am silicitat de la SIS informatie de ce ei au luat aceasta decizie si astept raspuns ca sa ma pot expune, altceva eu nu cunosc.”

O parte din protestatari, s-au mutat ulterior cu manifestatia in fata cladirii Serviciului de Informatii si Securiate. Acestia au solicitat sa discute cu conducerea institutiei, insa nimeni nu a iesit s-a vorbeasca cu ei. De dimineata au fost proteste si in fata liceelor Orizont.

Fiica uneia dintre persoanele retinute ne-a spus ca a stat ieri ore in sir la aeroportul Internationl Chisinau, in speranta ca isi va vedea tatal. Cu lacrimi in ochi, adolescenta cere ca el sa fie eliberat.

"Tatal meu nu este terorist. Va rog sa-l eliberati! Dimineata cand am vrut sa plecam cu familia la scoala, a venit o masina mare, l-au luat pe tatal meu si l-au pus in masina. Noi am strigat, am alergat dupa el. Ei nu ne-au dat voie. Apoi sora a vrut sa plece cu tata, insa au luat-o si au impins-o din masina."

Mama unuia dintre profesorii expulzati a lesinat ieri in timp ce manifesta in fata aeroportului. Aceasta ar fi primit un mesaj in care se spunea ca aeronava cu cetatenii turci expulzati ar fi ajuns in Turcia.

Mai multe persoane din conducerea liceului moldo-turc Orizont, printre care si directorul institutiei, au fost retinute ieri dimineata. Serviciul de Informatii si Securitate anunta ca sase cetateni straini au fost declarati indezirabili si expulzati din Moldova pentru ca ar avea legatura cu o grupare islamista. Nu am reusit sa aflam de la Serviciul de Informatii si Securitate unde se afla la moment cetatenii turci. Protestatarii anunta si maine un protest in fata parlamentului.