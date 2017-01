Persoanelor care stau in Centrul de Gazduire din capitala au avut parte la propriu de caldura. Au primit in dar mai multe haine pentru a suporta gerul, dar si mancare - VIDEO

Cand esti flamand si fara adapost orice gest de generozitate iti pare o binecuvantare. Este si cazul persoanelor care stau in Centrul de Gazduire din capitala. Astazi, ei au avut parte la propriu de caldura. Au primit in dar mai multe haine pentru a suporta gerul, dar si mancare. Darurile le-au fost oferite de catre un grup de tineri, care le-a adunat pe parcursul a doua saptamani in cadrul campaniei “O haina pentru un om al strazii”.