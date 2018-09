Pesta porcina africana se extinde, iar autoritatile anunta 14 focare. Situatia se agraveaza din cauza iresponsabilitatii oamenilor care nu duc cont de normele sanitare: asta ar putea duce la pierderi economice enorme.

Vitalie CARAUS, SEFUL DIRECTIEI PENTRU SUPRAVEGHERE SANITAR-VETERINARA, ANSA: “Avem focare active la Vulcanesti, Giurgiulesti, Cahul, Palanca, Tudora. Situatia se agraveaza. Din ora in ora, suntem anuntati despre focare noi.“

Responsabilii incearca sa lupte cu cele 14 focare, care au izbucnit in ultimele saptamani. Patru sate se afla acum in carantina: Palanca, Tudora, Crohmaz si Onanesti. In altele au fost instalate filtre sanitare. Toate masurile sunt in gol, recunosc autoritatile, din cauza iresponsabilitatii gospodarilor.

Vitalie CARAUS, SEFUL DIRECTIEI PENTRU SUPRAVEGHERE SANITAR-VETERINARA, ANSA: "Sunt localnici care au aruncat porcii la marginea satului. Ma adresez la toti detinatorii de porcine. Este o boala extrem de contagioasa, care nu are vaccin. Ingrijirea animalelor trebuie sa fie efectuata de o singura persoana. Sa aiba detergenti.“

De aceste reguli, insa, nu se tine cont, spun responsabilii, fapt care a si dus la aparitia noilor focare. Situatia ar putea avea consecinte grave. In primul rand, este vorba de pierderi economice mari si, in afara de asta, in localitatile afectate, gospodarilor ar putea sa le fie interzis sa creasca animale pentru o anumita perioada de timp.

Responsabilii vorbesc si despre un pericol de infectie, care aproape ca nu poate fi controlat, porcii salbatici.

Vitalie CARAUS, SEFUL DIRECTIEI PENTRU SUPRAVEGHERE SANITAR-VETERINARA, ANSA: “Mistretii care vin din Ucraina si ajung pe plantatiile oamenilor. Nu pot fi impuscati, pentru ca se afla in raza frontierei de stat.“

In tarile vecine, situatia este si mai grava. In Romania, de exemplu, pana acum au fost inregistrate aproape 900 de focare, iar peste 200 de mii de porci au fost sacrificati. Pesta porcina africana nu poate fi tratata si nici nu exista un vaccin impotriva virusului.

Pentru prima data, boala a ajuns in tara noastra acum doi ani.