Pompierii au luptat astazi nu focul, ci cu... vinul. Peste 150 de salvatori din diferite localitati s-au mobilizat intr-o misiune cu totul speciala: au organizat Festivalul Vinului - VIDEO

Veniti din toate colturile tarii, pompierii s-au adunat intr-un local din Magdacesti. Si pentru ca in incapere nu era loc suficient, au dat petrecerea in curte. Ograda a fost impartita pe raioane, astfel s-a creat o mica Moldova. Daca din Cahul pana la Bricieni e nevoie de mers 5 ore cu masina, astazi ei au ajuns in cinci minute pe jos.

"Se simte suflet, se seimte meseriasi in domeniu, gustului prepararii si degustarii, ma mandresc ca am asa colegi."

“Acest festival este bine primit, moldovenii nostri sunt talentati la facut vinuri, este un festival extraordinar”

In timp ce barbatii pregateau mamaliga, pestele prajit s-au ciulama, gospodinele amenajau mesele cu elemente traditionale specifice zonelor de unde au venit. Oleg Blesceac e din Ungheni, iar la festival l-au insotit fiica si cativa colegi. Nu a venit cu mana goala.

Oleg BLESCEAC, SEFUL DIRECTIEI SITUATII EXCEPTIONALE UNGHENI: "De la Ungheni am adus ceva traditii, dupa cum vedeti un covor de Ungheni, vin de la mai multi pompieri de acasa, toti au dorit ca vinul lor sa ajunga pe masa."

Pompierii veniti de la Nord spun ca le place vinul, insa si mai mult tuica. Asa ca au luat cu ei utilajele necesare si i-au invatat pe toti cum se pregateste aceasta bautura.

"Nu ne putem lauda cu vinuri, dar punct forte si de atractie pentru noi este tuica de casa, sau rachiul, samagonul, vem aici aparatul special pentru fabricarea acestuia, ce urmeaza sa iasa vedem pe parcurs."

Rezultatul il puteai vedea chiar la cativa pasi. Pe o masa a fost amenajata o adevarata colectie de sticle cu tuica.

Pe mesele pregatite pentru pompierii veniti din sudul tarii puteai gasi vinuri de tot soiul, asa ca vizitatorii au zabovit mai mult pe la ei.

“Acest vin este pregatit...”

Oamenii au fost ademeniti si de mirosul bucatelor delicioase.

"Toate bucatele sunt pregatite de doamnele din cadrul directiei, placinte, sarmale, baietii au organizat o mamaliga cu peste prajit."

Si daca acesti pompieri au avut astazi zi libera si au chefuit, colegii lor au stat de straja la locul de munca, pentru a interveni in caz de incendiu.

“Sun colegi care au ramas la lucru....”

La Festivalul Vinului, organizat de Inspectoratul General Pentru Situatii de Urgenta au participat 150 de pompieri din toata tara. Fiecare a venit cu vinul pregatit acasa si l-a prezentat unui juriu, care a oferit si premii la final.