Peste 16 magazine alimentare din mai multe sate au fost sparte de catre doi indivizi din regiunea transnistreana. Ce furau si cum actionau - VIDEO

Peste 16 magazine alimentare din mai multe sate din tara au fost sparte in ultima jumatate de an de catre doi indivizi din regiunea transnistreana. Acestia furau tigari, alcool, produse alimentare si electrocasnice. Cei doi au fost incatusati recent, iar unul dintre ei, care avea rolul de sofer in aceasta schema, le-a povestit politistilor cum erau pradate magazinele.