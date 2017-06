Peste 180 de copaci pusi la pamant si 18 masini avariate grav: soferii pagubit vor trebui sa-si repare automobilele din banii lor. Consecintele furtunii care a lovit tara - VIDEO

Peste 180 de copaci pusi la pamant si 18 masini avariate grav. Sunt consecintele furtunii de vineri, anunta autoritatile. Soferii insa vor trebui sa-si repare automobilele din banii lor, pentru ca responsabilii de la Spatii Verzi dau vina pe vremea capricioasa. Si astazi s-a lucrat prin curti de blocuri, unde ramurile rupte de vijelie parca nu se mai termina. EVALUARE FURTUNA BETA ambianta VOX 403_3337_01 ”Cat putem atata muncim, nimeni nu ne sta din urma sa ne fugareasca ca caii, lucram cat putem.” Desi a durat cateva minute, ploaia de la sfarsitul saptamanii trecute le-a dat de lucru celor de la spatii verzi zile intregi. VOX 403_3320_01 tr pt tr “ Multe crengi mai sunt şi în sectorul Râşcani, eh.“ 403_3328_01 “Idee n-am ,cate zile. Noi avem tot orasul, cat o sa dovedim, atata o sa facem.” 403_3323_01 “Vedeti cum curge sudoarea, e cald tare.” Locatarii dintr-o curte de la Botanica sunt deranjati insa ca ramurile adunate sunt depozitate pe stadionul din preajma blocurilor lor. VOX 403_3304_01 “Involuntar am devenit si noi o parte ca a gunoistiid e la Tantareni, devenim o filiala de gunoiste nu altceva.” 403_3309_01 “Crengile le-au adus astepand, neasteptand, galagie, mizerie.” 403_3310_01 “Miroase parca muratura stricata, e imposibil in casa sa stai. Si in fiecare zi tot aduce si aduce.” Pana de curand, aici crengile se tocau. Intre timp, firma contractata a luat o pauza pentru ca ar avea de indeplinit o alta comanda. SINCRON: Oleg RATOI, VICEPRETOR BOTANICA 403_3212_01 “Urmeaza acele crengi care erau in urma intemperiei din aprilie, s-au mai adaugat si astea care au fost in urma furtunii. Se lucreaza la volumul la care se reuseste doar de ei.” Sefii preturilor spun ca de lucru este mult in fiecare sector. SINCRON: Galina BOSTAN, PRETOR CIOCANA 04320 “Mai avem vreo 30 de curti unde ramanem sa facem un ultim efort sa salubrizam ceea ce a ramas.” SINCRON: Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR 04320”Haideti sa ne mobilizam. Este important ca dvs sa va intelegeti cu locatarii, pentru ca ei sunt dispusi sa ajute ca sa evacuam total crengile.” Soferii care s-au ales cu automobilele avariate nu au decat sa dea in judecata intreprinderea “Spatii Verzi”. Responsabilii de acolo spun ca ei nu sunt de vina pentru fenomenele meteo extreme. Reporter: Patricia PODOLEANU Imagini: Tudor BIGU CINE E DE VINA?