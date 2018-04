Peste 2.500 de copii au scris ravase adresate fiintei care le-a dat viata. "Imi este foarte greu fara ea.” Cele mai profunde lucrari au fost premiate in cadrul unui concurs - VIDEO

Pe cand era de-o schioapa, Vera si-a pierdut mama, iar scoala internat de la Tighina i-a devenit casa. De atunci singura legatura, mai degraba imaginara, intre ea si cea care i-a dat viata au ramas a fi scrisorile, care nu au ajuns niciodata in cutia postala.

“In fiecare an ii scriu cel putin o scrisoare ca sa-i spun cum mi-am petrecut anul sau ce am pe suflet, sa stiu doar eu si ea.”

In ravasele care raman nedeschise, copila isi striga acelasi dor. Trei dintre ele le-a trimis la acest concurs - timp de trei ani la rand.

"Imi este foarte greu fara ea.”

Nicoleta s-a ales in acest an cu premiul intai la categoria Gimnaziu. Femeia care i-a dat nastere a parasit-o pe cand avea doar sapte luni, asa ca mama i-a spus pentru prima data bunicii. Spune ca e greu sa-i scrii unui om pe care nu-l cunosti, dar pentru care simti atat de multe.

Nicoleta PRESCUREANU, PREMIUL I GIMNAZIU: “Se vede ca aveam nevoie de asa ceva, imi era mai usor pe suflet.”

De 14 ani, Nicoleta tine ascunsa in suflet si o intrebare pe care nu a scris-o nici chiar in ravas.

Nicoleta PRESCUREANU, PREMIUL I CATEGORIA GIMNAZIU: “De ce? De ce a procedat astel cu mine, pentru ca nu sunt unicul ei copil?”

Nu doar absenta mamei a miscat penita din loc, dar si prezenta ei.

Aurelia OBREJA, PREMIUL I SECTIUNEA LICEU: “Imaginea mamei mele a fost ghidul si coloana vertebrala a lucrarii. 00:50 Am incercat foarte corect sa redau ceea ce simt, a unei mame bune, iubitoare.”

Aceste eleve au venit tocmai de la Edinet pentru a-si ridica premiul. Initial, Maria nu intentiona sa-si trimita scrisoarea la concurs, ci sa o pastreze doar pentru mama sa. Spune ca dragostea pe care i-o poarta nu a incaput intr-un plic.

“Noi suntem 8 frati. Stiu ca mama a depun mult efor si munca. Acum incerc sa o multumesc si pe mama.”

Altii, participanti la primele editii, s-au intors in acest an in calitate de parteneri.

”M-a motivat sa incep sa fac acte de voluntariat. Iar recent am fondat o asociatie. Ma bucur ca emotiile simtite de mine atunci le-am putut transmite copiilor.”

Organizatorii spun ca de la an la an profunzimea mesajului se amplifica.

Adriana CAZACU, DECAN FACULTATEA LITERE USM: “Le citim acasa, seara, dupa munca, plangem. Uneori este complicat sa facem fata acestui amalgam emotional. Punem accent pe originalitate, creativitate, reflectarea realitaii, sensibilitate si corectitudine.”

Concursul de creatie “Scrisoare mamei” este la a IV-a editie. Chiar daca in secolul XXI scrisorile nu mai sunt la moda, in concurs s-au inscris peste 2.500 de elevi de la liceele din tara, scolile internat sau tineri de la Penetenciarul pentru minori din Goian.

Elevii care au luat locurile intai s-au ales cu un premiu de 2000 de lei, cei de pe locul al doilea au primit 1500 de lei, pentru locul trei s-au oferit 1000 de lei, iar mentiunile au venit la pachet cu cate 500 de lei.