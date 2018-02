Peste 200 de elevi din sase raioane nu au ajuns la scoala, dupa ce 8 curse au fost anulate, mai multe posturi vamale si-au sistat activitatea, iar pe unele sosele se circula cu dificultate din cauza vremii

La moment starea drumurilor din tara este satisfacatoare, nefiind semnalate drumuri cu circulatia intrerupta din cauza vremii.

Pe portiunea Anenii Noi-Causeni-Stefan Voda, a fost sistata circulatia rutiera pentru transportul de mare tonaj. In acelasi timp, echipele de salvatori si pompieri din tara au intervenit in aceasta dimineata pentru deblocarea a 6 mijloace de transport.

Restrictii de circulatie sunt si la posturile vamale din Vulcanesti, Cosauti si Soroca, din cauza ghetii care nu permite deplasarea pe raul Nistru.

Opt curse scolare din 6 raioane au fost supedate, iar 200 de copii nu au putut ajunge la scoala din cauza drumurilor înzăpezite şi a trei autobuze defectate. Noaptea trecuta cel mai frig a fost la Briceni, unde s-au inregistrat minus 16 grade.

In nord nu ninge insa in centrul si in sud, fulguieste de dimineata si exista portiuni de drum acoperite cu polei.

In legatura cu situatia meteo nefavorabila, prim-ministrul Pavel Filip a convocat astazi o sedinta de urgenta la Guvern. El a cerut autoritatilor marirea numarului echipajelor de politie, ca soferii sa nu ramaie blocati pe drumuri.

Comunicat emis de IGSU privind situatia in tara:

Potrivit ultimelor informaţii operative ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI, în contextul condiţiilor meteo de afară, echipele de salvatori şi pompieri din ţară au intervenit în această dimineaţă, la operaţiunile de deblocare a mijloacelor de transport, în două cazuri, în oraşul Vulcăneşti şi raionul Căuşeni, acolo unde au fost deblocate 4 maşini şi un camion, în care se aflau mai multe persoane. Acestea sînt în afara oricărui pericol.

Alte operaţiuni ale salvatorilor şi pompierilor din ţară nu au fost înregistrate, dar echipele sînt pregătite în continuare pentru acordarea ajutorului cetăţenilor care vor fi în pericol.

Mai mult, potrivit informaţiei Serviciului Vamal, temporar a fost sistată activitatea postul vamal ”Vulcăneşti”. Restricţii de circulaţie sunt consemnate, începând de astăzi dimineaţă şi prin postul vamal de tip debarcader ”Cosăuţi”, după ce ieri a fost sistată activitatea postului ”Soroca”, din cauza podurilor de gheaţă care nu permit deplasarea bacului peste rîul Nistru.

Către ora 12:00, potrivit informaţiei Administraţiei de Stat a Drumurilor,în republică toate traseele naţionale cât şi accesul spre localităţi sunt practicabile. Tot în această perioadă de timp, localităţi deconectate de la energia electrică nu au fost înregistrate."