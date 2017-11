Peste 200 de pompieri, mobilizati sa stinga un incendiu puternic, la New York - FOTO

A fost mobilizare maxima in preajma acestei cladiri cu sase etaje din New York. Ajunsi la fata locului, pompierii s-au apucat sa stinga flacarile, izbucnite la etajele superioare. In acelasi timp, politia evacua locatarii si-i tinea la distanta pe trecatori.

”Cand am iesit afara, am vazut incendiul puternic, care a pornit dintr-o parte a cladirii si s-a raspandit peste tot. Nu stiu daca au inceput sa-l stinga, dar nu cerd ca vor reusi in curand.”

Dupa mai multe ore, pompierii au stins incendiul. Mistuit a fost acoperisul cladirii, iar o parte din el s-a prabusit. Echipajele de urgenta spun ca intreaga cladire, veche de o suta de ani, s-ar putea darama. In urma incendiului, sapte pompieri un politist si un civil au fost raniti. Toti au primit ajutor medical. Nu s-a anuntat cauza izbucnirii flacarillor.





Sursa: USA Today