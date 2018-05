Peste 3 mii de politisti vor asigura ordinea publica de Ziua Victoriei, in toata tara, iar consumul de alcool va fi strict interzis in PMAN, unde vor avea loc concertele - VIDEO

Marin MAXIAN, SEF AL DIRECTIEI GENERALE SECURITATE PUBLICA A IGP: "Pe intreg teritoriul tarii pe data 9 mai se vor desfasura peste 276 de evenimente. Pentru asta politia a mobilizat peste 3.500 de politisti, carabinieri.

Consumul de alcool va fi strict interzis in Piata Marii Adunari Nationale in aceste doua zile in care vor avea loc concertele, iar persoanele in stare de ebrietate nu vor avea acces.

Liviu BAZIUC, SEF AL INSPECTORATULUI NATIONAL DE PATRULARE: "Totodata in ziua de 9 mai vor fi petrecute mai multe marsuri, cum ar fi masuri pedestre, automobilistice, moto si de ciclism pe mai multe strazi din Chisinau."

In aceasta seara in Piata Marii Adunari Nationale, socialistii vor organiza un concert de 9 mai iar maine democratii.