Peste 300 de lebede s-au adapostit printre sloiurile de gheata a raului Nistru - VIDEO

"Localnicii din satul Năpadova sunt obisnuiti sa vada anul imprejur carduri de lebede pe Nistru, insa atat de multe spun ca nu au vazut niciodata.

”Ele mai sunt, toata vara sunt, dar am vazut mai putine, dar acum iarna sunt mai multe.”

Valeriu BUDNEA, PRIMAR NAPADOVA, FLORESTI: “Carduri de lebede noi avem practic tot anul imprejur, numai ca in cantitati foarte mici erau 10-20, au mai fost intr-un an cand Nistrul a inghetat totul, dar nu asa 300 aproximativ cum sunt anul acesta.”

Cei de la Apele Moldovei spun ca mai multe lebede au fost impuscate de vanatori deoarece au gasit mai multe cartuse si urme de sange pe gheata.

Igor HANCU, DIRECTOR APELE MOLDOVEI: “Cel mai mare pericol pentru saracele pasari sunt de fapt braconierii, cu care luptam in continuu, noi si ieri am facut o sesizare la inspectorii de mediu ca sa interprinda toate masurile ca sa asigure securitatea lebedelor si sa identifice toti braconierii din zona.”

Localnicii spun ca nu ar indrazni sa ucida lebedele.

“Nu cred eu sa impuste lebedele aici, cum sa le vaneze."

”Parca la noi in sat nu vaneaza ca le pare rau de asa pasari frumoase nu am auzit sa vaneze si nici chiar asa multi vanatori nu avem in sat.”

Unul dintre pui a ajuns astazi la gradina zoologica din capitala deoarece este bolnav.

Eugeniu MATVEEV, VICEDIRECTOR GRADINA ZOOLOGICA: “Puiul,care l-au adus de// pe raul Nistru este in stare grava, se vede ca e insangerat in regiunea capului.//si poate fi o infectie periculoasa, eu cred ca e caz letal.”

La gradina zoologica a ajuns si un pui de lebada de pe lacul Ghidighici, care era slabit.

Eugeniu MATVEEV, VICEDIRECTOR GRADINA ZOOLOGICA: “Primul pui care a fost adus de pe lacul ghidighici este in stare mai buna, mananca se scalda foarte bine.”

Lebedele de pe lacul Ghidighici sunt supravegheate in continuare.

Igor SURUCEANU, DIRECTOR SGA NISTRU-CENTRU: “Saptamana trecuta la sfarsit de saptmana ele au plecat pe doua zile si pe urma s-au intors inapoi.//Acuma noi le monitorizam si la hranim permanent asa ca se afla in siguranta permanent.”

Si pescarii de pe lacul Ghidighici au grija de pasari.

“Vad ca vin le hranesc, is frumoase, e bine.”

“Ne gandim de unde au venit aici la noi, tot e interesant sa te uiti, iaca mai avem o bucatica de paine aruncam, mananca.”

Specialistii spun ca pasarile migratoare au ramas la noi in tara deoarece ar fi depus aici oua, iar puii sunt prea mici ca sa zboare pe distante mari.