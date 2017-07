Peste 300 de moldoveni... cu planurile date peste cap din cauza unui avion defect. In timp ce unii nu pot ajunge pe aeroportul de la Chisinau, altii nu pot pleca de pe el - VIDEO

In jur de 300 de oameni cu planurile date peste cap, emotii si nervi intinsi la maxim. Din cauza avionului defect al companiei Fly One, moldovenii de pe insula Creta inca nu au ajuns acasa. Mai mult, pentru ca aceeasi aeronava trebuia sa zboare in aceasta dimineata de la Chisinau la Moscova, si pasagerii acestei curse au aflat cu stupoare ca zborul lor este amanat.