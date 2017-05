Peste 34 de mii de hectare de teren au fost afectate de intemperiile de la sfarsitul lunii aprilie. Anuntul facut de Ministerul Agriculturii - VIDEO

Iurie USURELU, VICEMINISTRUL AGRICULTURII: ”Avem pierderi in unele localitati la prune si soiurile devreme. Avem 70-80 si zero. Avem un pic cirese, mai putin visine. Undeva 20-25%.”

Cat de mult au suferit pomii fructiferi va fi mai clar in iunie. Cei de la minister spun ca temperaturile de la sfarsitul lunii aprilie nu au fost critice pentru vita de vie, de exemplu.

Iurie USURELU, VICEMINISTRUL AGRICULTURII: ”Culturile de camp practic nu au suferit. Am avut la momentul cela 5-7-10%, acum nu e pe risc.”

Autoritatile spun ca si fermierii au partea lor de vina.

Iurie USURELU, VICEMINISTRUL AGRICULTURII: ”Ca am omis perioada de semanat in toamna, ca graul a intrat greu in primavara, cei care au respectat tehnologia pierderi nu au.”

Pe langa tehnologie, autoritatile afirma ca unii fermieri au livezi in zone nepermise.

Iurie USURELU, VICEMINISTRUL AGRICULTURII: ”Eu m-am uitat la mine in gradina. Locuiesc la Telecentru. Am pruna, am visina si cireasa. Va fi mai putina si mai mascata.”

Potrivit datelor de la minister, cele mai afectate sunt localitatile din sud, preponderent in Cantemir, Cahul, Taraclia. In total, este vorba despre 34,4 mii hectare de teren agricol, date primite de la directiile agricultura din tara.

Acum urmeaza ca specialistii de la minister sa mearga in teritoriu si sa evalueze pagubele, asa ca date mai exacte vor fi prezentate mai tarziu.