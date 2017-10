Peste 40 de companii si-au prezentat astazi ofertele la un targ de cariere deschis in capitala. Iata cateva locuri vacante - VIDEO

Peste 40 de companii si-au prezentat astazi ofertele la un targ de cariere deschis in capitala. Angajatorii au incercat sa-i ademeneasca pe vizitatori cu oferte care, mai de care. Firmele de la noi au concurat cu cele din strainatate. Mai multe locuri vacante au fost in domeniul finantelor, IT si comert.

Victoria ULINCI, REPREZENTAT COMPANIE FINANCIARA: “Audit financiar, contabilitate, consultanta in afaceri.”

Eugeniu GARLA, COMPANIE, RESURSE UMANE: “Cautam persoane care au dezvoltat deja proiecte privind retele reunorale si proiecte pe machine larning. “

Iulia CEBOTARI, SPECIALIST IN RECRUTARE: “Cautam vanzatori, casieri, bucatari,”.

Vizitatorii targului, in mare parte tineri absolventi nu prea au ramas multumiti de oferte. Acestia spun ca angajatorii au cerinte prea mari, dar ofera salarii mici. Andrei Bologa a absolvit anul trecut Facultatea de inginerie, economica si business. Spune ca ar accepta sa munceasca daca i s-ar oferi un salariu nu mai mic de 7 mii de lei.

Andrei BOLOGA: “De la 7 mii. Salariu este factorul de baza de ce pleaca unii peste hotare. Am finisat univerisitatea si sunt cu gandul de a pleca peste hotare.”

“Salariu oferit de companie nu este suficient pentru a supravetui cu piata noastra. Eu in domeniul meu nu mai mic de sase.”

“Firmele straine vin in Moldova cu scopul de acapara piata mai ieftina, cu salarii mici”.

Potentialii angajati au anumite criterii dupa care isi cauta un loc de munca ravnit.

“Sa mergi cu placere la serviciu, sa te simti ca acasa, cu colectivul sa te intelegi foarte bine.”

“De la 7 mii de lei, eu mai lucrat cand era student si mai am experienta.”

Si angajatorii au cerinte clar difinite. Insa spun ca mai mult conteaza competentele si mai putin diploma de licenta.

Victoria ULINCI, REPREZENTAT COMPANIE FINANCIARA: “Ambitia de a creste in cariera, abilitatea de invata rapid, spiritul de echipa.”

Maxim GORBURA, REPREZENTAT COMPANIE DE TRADUCERE: “Limba engleze la nivel avansat, sa fie energic sa fie sociabil sa fie pozitiv si sa fie tanar.”

Iulia CEBOTARI, SPECIALIST IN RECRUTARE: “Este cam complicat sa gasesti specialisti, ne orientam spre cei care vor sa lucreze si sa fie devotati sa vor sa creasca.”

Specialistii in recrutare spun ca tot mai multe companii sunt in criza de angajati. Una din cauze ar fi ca firmele cauta candidati ideali, iar acestia cer salarii europene.

Veronica POSNEAC, DIRECTOR, COMPANIE DE RECRUTARE: “Cererea este mai mare decat oferta. Companiile au inteles ca oamenii pleaca si au inceput sa angajeze candidati fara experienta dar cu dorinta de lucru, inainte plecau de la o nisa oricare, acum pleaca toti.”

Potrivit datelor Biroului National de Statistica in anul 2016 mai mult de jumatate de populatia tarii noastre era considerata inactiva. Totodata an de an tot mai multi tineri cu varste cuprinse intre 15 si 30 pleaca peste hotare.