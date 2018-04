Peste 40 de tineri au fost invatati de politistii de patrulare si instructori auto cum sa evite situatiile de risc la volan. Desi a fost simulari, unii au simtit pe propria lor piele ce inseamana un accident rutier - VIDEO

Zeci tineri din capitala, viitori soferi si-au inceput dimineata pe poligonul unei scoli auto. Acestia au participat la un sir de exercitii tactice si simulari a situatilor extreme ce pot aparea in trafic.

Politistii si instructorii auto le-au aratat viitorilor soferi ce trebuie sa faca in cazul in care au ramas blocati in masina in urma unui accident.

Dupa lectii s-a trecut si la testari iar cei mai curajosi s-au aventurat in actiune. A fost improvizata o situatie de accident in care soferul trebuia sa iasa afara in graba si sa-i scoata si pe ceilalti.

Cu ajutorul unui echipament special tinerii s-au convins cat de importanta este centura de siguranta. Acestia au simtit pe propria piele impactul din timpul unui accident.AMBIANTATinerii au fost instruiti cum sa foloseasca un stingator si sa acorde primul ajutor medical.

Artur CECAN, DIRECTOR SCOALA AUTO: “Scopul acestor exercitii sa invatam.”

Potrivit INP in primele trei luni ale acestui an, au avut loc 397 de accidente rutiere in care au murit 58 de oameni si au fost raniti 466.