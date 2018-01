Peste 60 de mii de moldoveni, care raspund mandri la numele Vasile sau Vasilita isi sarbatoresc onomastica cu ocazia Sfantului Vasile. In casa unei familii din Rusestii Noi a fost sarbatoare dubla: socrul si ginerele poarta acelasi nume - VIDEO

Casa lui Vasile Balaur din Rusestii Noi s-a umplut astazi de oaspeti. Frati, copiii si nepoti s-au adunat la masa de sarbatoare. Primii au pasit pragul fiica impreuna cu nepotica.

A urma fratele si socru, care tot este Vasile.

La cei 56 de ani, Vasile Balaur, spune ca isi doreste doar un singur lucru...

Si ar mai avea o dorinta, ca la masa de sarbatoare sa fie fiica mai mare, dar si feciorul stabiliti in Franta.

Vasile BALAUR: “Ne vedem pe skype .O sa vina la vara. Ducem dorul la nepoti si la copii.”

Dupa ce au ciocnit cate un paharel, au depanat amintiri.

Victor BALAUR, FRATE: “Am facut din faina blinele si am pus soda de mancare si asa de tare s-a umflat aluatul ca l-am ascuns in gradina. L-am ascuns in gradina, apoi parintii l-au gasit ingropat.”

De dimineata Vasile Balaur, impreuna cu socrul sau tot Vasile, dar si alti barbati din Rusestii Noi, care poarta acelasi nume, s-au adunat la biserica unde s-au rugat pentru sanatate.

“M-am rugat pentru familie si copii mei si pentru sotul meu raposat care il chema Vasile, cu doi ani in urma plecat, dar era o sarbataore extraordinar de frumoasa cand era in viata.”

Vasile Cosorca este cel mai batran localnic din Rusestii Noi. La ai sai 90 de ani, el spune ca Sfantul Vasile l-a ocrotit de-a lungul vietii.

Vasile COSORCA: “Mancat de toate, beau un pic si mai departe.”

Pe 14 ianuarie crestinii ortodocsi care se conduc de calendarul Iulian il sarbatoresc pe Sfantul Vasile cel Mare, care marcheaza inceputul anului pe stil vechi. In Republica Moldova aproape 55 de mii de barbati poarta numele de Vasile, iar peste 4 mii de femei sunt Vasilita.