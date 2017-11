Peste 600 de mii de alegatori din Chisinau sunt asteptati duminica la urne. Astazi acestea au fost amenajate, astfel ca maine dimineata la ora 7 procesul de vot sa inceapa fara probleme - VIDEO

Astazi in institutiile unde vor fi deschise sectii de vot, membrii biroului electoral faceau ultimele pregatiri. Cum inca din 2014 s-a renuntat la cabinele de vot cu draperii, acestora le-a fost mai usor sa amenajeze sectiile. Doar le-au aranjat pe cele din plastic.

Alion JITARI, PRESEDINTE BIROUL ELECTORAL 1/108: “Avem 3 cabine, una este pentru persoanele cu dizabilitati, pentru cei varstnici ca sa se poata aseza. ”

Pentru prima data cabine de vot fara perdea au fost folosite la parlamentarele din 2014. iar cabinele de vot nu vor mai avea perdea. Urnele de vot sunt fumurii si sunt confectionate toate din masa plastica.Alegatorii care nu vor putea sa ajunga a sectiile de vot, urmau sa depuna o cerere ca sa voteze cu urna mobila.

Rodica CEBOTARU, VICEPRESEDINTE CEC: “Conform deciziei Consiliului Electoral de Circumscriptie Chisinau, au fost constituite 307 sectii de votare pentru organizarea si desfasurarea referendumului local. Municipiul Chisinau, inclusiv suburbiile.”

Potrivit reprezentantilor CEC, fiecare sectie de vot va fi dotata cu cel putin o urna de 80 de litri, una de 45 de litri si o urna mobila de 27 de litri.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Procedura de vot este aceeasi ca si la alegeri. Va prezentati la sectie cu actul de identitate. Va semnati in registru, dupa care pe fisa de insotire va este aplicata stampila referendum 2017.”

Abia dupa asta primiti buletinul de vot, care de aceasta data este destul de mic.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Aplicati stampila cu inscriptia „Votat” in interiorul unui singur cerc in dreptul optiunii dumneavoastra. Dupa care indoiti buletinul si-l introduceti in urna de vot. Se interzice scoaterea acestuia din sectia de votare.”

Cei de la CEC, spun ca in ziua scrutinului va functiona si registrul electronic, astfel prezenta la urne va putea fi urmarita in timp real.

Rodica CEBOTARU, VICEPRESEDINTE CEC: “Fiecare sectie de votare va fi dotata cu doua laptopuri care vor fi conectate la baza de date centralalizata.”

Potrivit CEC, la momentul tiparirii listelor electorale, cu 20 de zile inainte de scrutin, acestea numarau 629 de mii 838 de alegatori. Totusi, numarul final al alegatorilor inclusi in liste va fi cunoscut in dimineata scrutinului, la deschiderea sectiilor de votare. Sectiile de vot vor fi deschise de la ora 7 dimineata pana la 21.