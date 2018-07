Luna lui cuptor a inceput cu "O seara in parc". Pe scena Teatrului Verde au urcat voci inedite. Surpriza a fost maestrul Eugen Doga. Vezi cum a fost la concert - VIDEO

Soprana Valentina Nafornita a incantat aseara publicul de acasa. Teatrul Verde a devenit ieri neincapator. Pe scena s-au adunat mai multe voci de exceptie care au sustinut un concert grandios.

Valentina NAFORNITA, SOPRANA: “Sa fac acest concert a fost foarte important pentru mine, sa vin din nou in fata publicului din Moldova si a fost foarte emotionant. Mai ales ca am avut atatea colaborari pe scena, dl Moscovici, Advahov, Brio Sonores, niciodata nu am cantat cu ei pe scena a fost o premiera.”

De la Londra, special pentru acest concert a venit si Ionel Manciu. Tot ieri au rasunat si vocile puternice a baietilor din Brio Sonores.Vitalie Advahov a sustinut un recital la acordeon. Solistii au fost acompaniati de orchestra si corul Operei Nationale, in frunte cu dirijorul Dumitru Circiumaru. Vocea Valentinei Nafornita si naiul lui Constantin Moscovici au emotionat publicul pana la lacrimi.

“Un duet de exceptie, deosebit.”

“Feeric, extraordinar m-a emotionat pana la lacrimi.”

“Nemaipomenit de frumos, sunt pentru prima data aici la Teatrul Verde, mi-a placut sa-i ascult live.”

Constantin Moscovici a venit tocmai din Taskent pentru a fi prezent la concertul de ieri.

Constantin MOSCOVICI, NAIST: “Cu Valentina a fost un moment mai special, o premiera absoluta, foarte mult importa daca canti cu cineva sa-l simti.”

Si pentru ca sfarsitul incununeaza opera, pe scena a urcat maestrul Eugen Doga, moment in care cei peste 6500 de oameni s-au ridicat in picioare si l-au aplaudat.

Eugen DOGA, COMPOZITOR: “Sala sa se ridice la fiecare numar in a doua jumatate in picioare. Asa ceva se intampla foarte rar. Deci artisti de calitate, program de calitate. Eu am fost foarte bucuros ca a venit Valentina Nafornita si Ionel Manciu”.

O poarte din banii adunati in urma concertuluui de aseara vor fi investiti in renovarea teatrului verde din parcul Valea Morilor.

Veronica CHELTUIALA, ORGANIZATOARE: “Noi deja am facut o transa in valoare de 20 de mii de lei pentru Teatrul Verde, s-a cumparat cate ceva si urmeaza zilele acestea sa vedem ce suma mai transferam.”

Organizatorii spun ca in curand am putea sa ne mai delectam cu astfel de seri in parc.