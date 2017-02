Peste 72 de familii din Soroca s-au mutat in casa noua. Oamenii au primit locuinte sociale de la stat - VIDEO

Familia Bujor are doi copii si mai bine de 12 ani a trait in chirie. De ieri, insa cei 4 s-au mutat in casa noua. Mariana BUJORDe 12 ani sa Am fost si peste hotare in speranata sa adunam banisori, dar nu a fost posibil. Cele doua fetite se bucura ca in sfarsit vor avea camera lor.

"Nu vom mai umbla din casa in casa."

Si familia Grosu se numara printre norocosii care s-au mutat in casa noua. Apartamentul are o suparfata de 70 de metri patrati.

Olesea GROSU: “Ne-am gandit ca a fi a noastra, dar daca nu este posbil suntem multumit de ceea ce avem”.



Autoritatile, care ua taiat cu mare fat panglica, afirma ca pana la sfarsitul anului 2018, urmeaza a fi construite alte peste 700 de locuinte sociale.





Vasile BATCA, MINISTRUL CONSTRUCTIILOR: "Vor incepe constructiile locuitelor sociale in raionale Glodeni, Falesti, Rezina."

Pentru ridicarea celor doua blocuri s-au cheltuit 2,2 milioane de eur. 65% din suma au fost oferiti de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, iar 35% a fost contributia Consiliului raional Soroca. Aparatamentel se acorda in locatiune, astfel incat nu pot fi privatizate si vandute. Fiecare familie achita o taxa de 8 lei de metru patrat.

In cazul in care beneficiarii isi vor cumpara un imobil, vor ramane fara locuinta sociala.Proiectul de Constructie a Locuintelor sociale, finantat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a fost initiat in 2007 de catre comunisti fiind ridicate mai multe blocuri la Chisinau, Glodeni si Criuleni.

Faza a doua a proiectului a fost semnata in 2012 pe cand premeir era Vlad Filat, iar blocurile de la Soroca au inceput sa fie construite in 2014, ani in care democratii guvernau impreuna cu PLDM-ul pe care acum il acuza de toate relele. Costul total al Proiectului constituie 20,4 milioane Euro. Imprumutul este acordat pe o perioada de pana la 20 de ani inclusiv 5 ani perioada de gratie.