Impreuna... de jumatate de secol. Cu aceeasi fluturi in stomac si sentimente in inima, cateva cupluri din capitala au sarbatorit nunta de aur si au pasit pentru a doua oara pragul oficiului starii civile: "Iubesc sa fiu sarutata" - VIDEO

Cu aceeasi fluturi in stomac si sentimente in inima, cuplurile au pasit pragul oficiului starii civile. De aceasta data cu timpul brazdat pe chip, cu pasul mai agale, dar la fel de indragostiti. Sotii spun ca pentru eveniment, ca si in ziua nuntii jucate acum 50 de ani, au ales tinute de sarbatoare.

”Sotul mi-a ales rochia, dar si coafura.”

”Costumul mi l-a cumparat nepoata si feciorii de peste hotare.”

Roza si Constantin Nichitin s-au cunoscut dansand pe scena profesionista si pentru ca o faceau cu iscusinta au zis sa danseze impreuna si pe scena vietii.

”In suflet suntem tineri. Nu ne uitam in pasaport. Traim de aici.”

”In aceasta viata totul am facut impreuna. Incredere, dragoste, devotament si cel mai important – rabdare si respect.”

Iar nepotii, acum invitati de onoare la nunta de aur, ii privesc cu admiratie.

“Trebuie sa luam drept exemplu sa aratam asa de exceptional la nunta de aur de 50 de aur, dar arata ca la 20.”

Ion si Maria Cotorobai isi amintesc de parca ar fi fost ieri de 12 iulie 1968, ziua in care s-au hotarat sa porneasca impreuna in aventura vietii. Au facut cunostinta la locul de munca, iar acum cu licarire in ochi isi numara averea: trei copii, patru nepoti si trei stranepoti.

"M-am angajat la uzina de tractoare unde mi-am gasit jumatatea si peste un an ne-am casatorit.”

”Noi ne ajutam unul pe altul. El era mereu alaturi, ca si sot si ca prieten. Un tata bun.”

Spun ca nu uita sa-si inceapa dar si incheie ziua cu un sarut si cuvinte de alint.

”Tot e aceea. Ma scol dimineata si sa ma sarute nu ma dau in laturi. Ma culc seara, mai Ioane ce ai uitat. El zice, hai ca maine. Nu, cat traim sa fie si asta. Asta e dragostea. Eu iubesc sa fiu sarutata. Il iubesc.”

Pe langa respect si dragoste, cuplurile model spun ca in viata mai e nevoie si de condimente. Secretul Nadejdei si a lui Alexandru este umorul.

”-Dupa 50 de ani, cu ce va umpleti zilele? Cum va treziti dimineata? -Exercitii fizice facem.”

”El e glumet. Copiii tare il iubesc.”

”Prieten de o viata.”

Sentimentele sunt la fel de profunde, singura diferenta in cazul unora este bastonul care le-a devenit mai nou accesoriu nelipsit. Chiar si asa spun ca nu-i impiedica sa danseze cu foc ca pe timpuri.

”Noi din tinerete la toate zilele de nastere, nuntile, incepeam dansurile si pana la sfarsit le tineam.”

Cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie au primit din partea primariei cate 1000 de lei si au semnat in cartea de onoare.