Calea Ferata din Moldova va avea 12 locomotive noi, destinate transportului de marfuri. Costul acestora este de cateva zeci de milioane de euro, bani oferiti de BERD si BEI - VIDEO

Peste doi ani, Calea Ferata din Moldova se va alege cu 12 locomotive noi, destinate transportului de marfuri. Costul acestora este de cateva zeci de milioane de euro, bani oferiti de BERD si BEI, in cadrul unui proiect de restructurare a CFM, in valoare de peste o suta de milioane de euro. Jumatate din aceasta suma a fost luata in credit de CFM, bani pe care va trebui sa-i intoarca in urmatorii 15 ani.