Peste o mie de elevi au sustinut examenul repetat la limba straina: "- O propozitie ne poti spune in engleza? - My name is Johny" - VIDEO

Inainte de examenul la limba straina, la liceul Olimp din capitala, elevii au ales sa se relaxeze un pic. Unii ascultau muzica, altii se jucau in telefon.





"Ce faci acum in telefon? - Ma joc. - Poti sa ne spui ceva in franceza? - … - Nu stii? - M-am pregatit sa scriu nu sa vorbesc.”

Desi se jura ca acum sunt pregatiti pentru test, putini au fost cei care au putut lega doua cuvinte in engleza sau franceza.

"- Cum te-ai pregatit? - Bine, sunt 10 zile de adaugator. - Poti sa ne spui ceva in engleza? - Nu, nu, nu. - Dar cum vei scrie examenul? - Sunt sigura ca voi scri cumva.”

“Putina minte. - Dar nu ai invatat? - Nu prea am invatat de asta si nu am sustinut. - Dar acum te-ai pregatit? - Da, cinci procente deasupra. -Spune in engleza: eu voi sustine pe nota cinci examenul. - I have pe nota cinci.”

Asa ca, la unii itemi, au raspuns la nimereala.





“ - Eu voi lua nota 8 la bac. - I am, sau nu stiu stati. M-am emotionat. Stati. Eu o sa iau 8 la bac. I want to x. Nu stiu am uitat.”

“ - Am avut despre un loc turistic din Franta de scris. - Poti sa ne spui despre acest loc turistic din Franta in limba franceza? - Le tour Efeil. - Poti sa ne spui doua propozitii? "



"- De exemplu eu voi lua nota opt la ba. - Je … stati, nu-mi vine, am emotii. Je voudre note huit la bac.”

“ - Poti sa ne spui ceva in engleza ce ai avut de scris la test? - Nu. - De ce? - … ?”

"- Dar o propozitie ne poti spune in engleza? - My name is Jhony. - Sau, eu vreau sa iau nota 10 la back. - I have, nu. Nu. Am emotii.”

Cu 8 la semestru la engleza, la bacalaureat aceasta eleva s-a pomenit cu nota in jumatate.

“ - La semestru ce nota ai avut?- Opt. - Si la sesiunea nu mi-a ajuns doua puncte. - Ai avut nota patru? - Nu patru, un pic mai mult de patru. - Pe ce nota crezi ca ai scris? - Cum a da Dumnezeu.”

“ - Ce nota ai avut la semestru ? - Sapte. - Si la bac? - Un punct nu mi-a ajuns pentru cinci.”

Maine, elevii vor sustine examenul la istoria romanilor si matematica, iar vineri la disciplina la alegere. La sesiunea repetata participa peste patru mii de elevi.