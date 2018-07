Peste trei ani am putea scapa de vesela din plastic. Utilizarea si producerea farfuriilor si tacamurilor de unica folosinta ar putea fi interzise in tara noastra - VIDEO

Peste trei ani am putea sa nu mai gasim in magazine vesela din plastic. Intr-un proiect care va ajunge in curand pe masa deputatilor se spune ca aceasta ar putea fi interzisa din 2021, pentru ca ar pune in pericol sanatatea oamenilor si a naturii. Drept alternativa este propusa vesela de unica folosinta produsa din hartie, faina de porumb, trestie de zahar sau amidon.