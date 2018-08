Peter Michalko: "Nerespectarea angajamentelor in fata UE va costa nu doar amanari de transe, ci si alti bani si timp pierdut pentru recuperarea reformelor prestabilite" - VIDEO

Peter MICHALKO, AMBASADOR UE LA CHISINAU: “Fiecare neconformitate cu obiectele agreate, inseamna mai multe eforturi, care vor fi si mai costisitoare si vor cere mai mult timp. Pentru asta, in fiecare situatie, inclusiv ca nu a fost respectat pozitia Comisiei de la Venetia, dar si a noastra, noi cerem de la autortati sa faca schimbari si sa evite sa incalce angajamentele.”

Michalko sublinieaza ca Uniunea Europeana este inainte de toate un partener care asteapta ca Moldova sa isi onoreze promisiunile si e normal ca la fiecare pasgresti, oficialii europeni sa isi exprime opinia.

Peter MICHALKO, AMBASADOR UE LA CHISINAU: “Relatia noastra si Acordul de Asociere se bazeaza pe valori care ne sunt comune, despre care ne-am pomenit ca vrem ca ele sa fie respectate. Daca are loc nerespectarea acestor valori, UE ca partener nu poate sa nu se exprime. Suntem vocali si spunem parerea noastra pe probleme si ce trebuie indreptat, ca sa ne putem impreuna misca mai departe, mai repede.”

Ambasadorul ne atentioneaza ca vom avansa cu greu in parcursul nostru european, daca guvernarea va neglija avertizarile partenerilor externi.

Peter MICHALKO, AMBASADOR UE LA CHISINAU: “Pana la alegeri se mai face ce se mai poate in sensul reformelor si in sensul implimentarii, pentru ca fiecare zi care nu se lucreaza pentru promovarea acestor schimbari, inseamna ca oamenii vor trebui sa astepte mai departe.”

Sistemul electoral a fost modificat in vara lui 2017, in ciuda recomandarilor Comisiei de la Venetia care mentiona ca trecerea la votul mixt nu este recomandabila, de vreme ce nu exista consens in societate la acest subiect. Un an mai tarziu, in iunie 2018, alegerile locale din Chisinau au fost invalidate, iar asistenta macrofinanciara de 100 de milioane de euro de la UE a fost suspendata.