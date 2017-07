Ultimii invitati la o nunta din capitala au fost mascatii de la Fulger: petrecaretii, printre care si mirele s-au luat la harta cu angajatii localului: au inceput sa strice tot ce le cadea sub mana. Cum s-a terminat totul - VIDEO

De parca nunta era in dubita, cei prezenti au strigat amar la miri.





“Amar, amar.”



Petrecaretii au ajuns in dubita politiei in urma unui scandal iscat in localul unde avea loc nunta. Potrivit politiei mirele si cativa invitati s-ar fi luat la harta cu administratia localului. In spatele camerelor de luat vederi, proprietara restaurantului ne-a spus ca scandalul ar fi inceput inca la ora 23:00 deoarece nuntasii ar fi refuzat sa achite ultima parte de bani pentru chiria localului.

Din spusele ei, mirele si mireasa s-ar fi infuriat si au inceput sa faca cioburi vasele si sticlele cu bautura din local. Mai mult femeia sustine ca mirii si oaspetii au devenit foarte agresivi in momentul in care aceasta a incercat sa-i filmeze cu telefonul in toiul scandalului, pe care tot ei l-ar fi stricat. Proprietara sustine ca va depune o plangere la politie in acest sens. Scandalul ar fi continuat pana la ora 3 dimineata pana cand a venit politia.

“- Pentru ce? - O să ne clarificăm. - Nici un fel de o să ne clarificăm. Pentru ce? - Ce e cu voi? - Şi pe tine te iau?”



Nuntasii nu s-au lasat retinuti cu una cu doua asa ca le-au facut scandal si mascatilor de la Fulger.

Intr-un final, mirele, doi invitati si mireasa care i-a insotit au ajuns la inspectoratul de politie al sectorului Buiucani.

Cei trei au fost amendati cu cate o mie cinci sute de lei si lasati sa plece acasa. Nu am reusit sa-i gasimi pe miri pentru comentarii.