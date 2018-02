O petrecere s-a terminat cu impuscaturi, la Ungheni. Un tanar de 29 de ani a mers in vizita la cumnatul sau, a baut impreuna cu cativa consateni, s-a luat la cearta cu unul dintre ei, iar acesta l-a impuscat in picior

Potrivit politiei, totul s-a intamplat ieri in satul Boghenii Vechi, Ungheni. Barbatul de 29 de ani a mers in vizita la cumnatul sau unde a stat la masa cu mai multi consateni. La un moment dat, acesta s-a luat la cearta cu unul dintre invitati. Enervat, cel din urma a mers acasa, a luat o arma, s-a intros si l-a impuscat in picior pe barbat.

Oamenii legii spun ca barbatul de 36 de ani detinea arma legal.

Victima a fost transportata la spital. Urmeaza ca autoritatile sa stabileasca circumstantele in care s-a produs incidentul si ce risca faptasul.