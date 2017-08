Petrecere cu mai multi preoti in plin post intr-un restaurant de lux din capitala. Rand pe rand automobile luxoase cum ar fi BMW-uri, Mercedes-uri sau masini de teren s-au parcat in zona - VIDEO

Petrecere cu multi preoti in plin post intr-un restaurant de lux din capitala. Acestia au fost invitati la ziua de nastere a duhovnicului Manastirii Ciuflea. Parintele Nicolae Rosca implineste astazi 50 de ani si sarbatoreste cu mare fast. Nu am avut acces interiorul localului, insa in curte am vazut mai multi clerici, dar si masinile scumpe cu care au venit.