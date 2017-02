Petrenco cere despagubiri de 80 de mii de lei de la Platon: Am avut doua credite, iar din cauza miliardului furat s-a marit rata si am platit mult mai mult decat trebuia". Astazi a depus cererea

VIDEO IN CURAND.

Grigore PETRENCO: "Am venit repetat cu o actiune civila ca sa fiu recunosc ca parte civila in acest proces. Procesul privind furtul de la BEM. Data trecuta cererea mea a fost respinsa din cauza sa judecatorii au spus ca eu nu am indicat persoanele fata de care am pretentii si au scris ca trebuie sa indic anume fata de Veaceslav Platon am pretentii. Am rescris cererea mea. Am indicat ca am pretentii anume fata de Veaceslav Platon atat materiale cat si morale. Am pretentii materiale de 70 de mii de lei si pretentii morale de 10 mii de lei.

Au crescut ratele dobanzilor. Eu personal am avut doua credite si din cauza acestui furt al miliardului a crescut rata si trebuia sa achit mult mai mult pe luna decat pana la furt.





Consider ca toti cetatenii RM ar putea sa intenteze astfel de actiuni civile. Toti sunt parti vatamate daca vorbim de furtul miliardului. Acest proces trebuie sa fie unul deschis, noi cu totii trebuie sa stim care sunt argumentele, care sunt probele.

De ce nu sunt invitati martori ca Plahotniuc, Sor.

Am intrat la sedinta de judecata impreuna cu avocatul meu. Judecatorii au spus ca vor examina cererea in lipsa mea deoarece procesul se desfasoara cu usile inchise."