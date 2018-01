Petru Gontea si-a dat demisia din functia de sef al Directiei locativ-comunale. Silvia Radu: "Vom restructura aceasta Directie. Va fi numita o noua persoana prin concurs"

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: „Trotuarele inca nu sunt curatate. In multe locuri nu s-a intervenit. Nu vreau sa dau toata vina pe domnul Gontea, dar am convenit impreuna cu el ca trebuie sa avem o persoana noua in functie. Incepand de astazi vom restructura aceasta directie.Astfel, in fruntea Directiei va fi numita o noua persoana. Vom declarata un concurs in vederea ocuparii acestui post. Motivul este faptul ca avem o situatie complicata in aceasta directie. Din experienta mea menegeriala stiu ca avem nevoie de o viziune din afara."