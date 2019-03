Petru Lucinschi: Putin mi-a permis sa privatizez o vila - Interviu/Rise.md

„Cand mi-am terminat mandatul, Putin mi-a permis sa privatizez o vila in suburbia Moscovei, pe soseaua Rublyovskoe. Am vandut-o. Am mai avut un apartament in Arbat, centrul Moscovei. L-am vandut. Si o suma de bani am pus-o in banca, ca sa am niste dividende. Iata unde-i sursa mea de viata”, declara Petru Lucinschi, cel de-al doilea presedinte al Republicii Moldova, intr-un interviu pentru RISE Moldova.