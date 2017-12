Picii care se plictisesc in vacanta, pentru ca nu este zapada, pot merge la circ, unde s-a deschis o stagiune de Craciun. Maimute dansatoare, clovni si acrobati cu numere pline de culoare atrag sute de spectatori in aceasta perioada - VIDEO

Spectacolul ”Minune de Craciun” incepe cu acrobatii in aer liber, executate cu multa plasticitate de lituanianca Palina Cantarovici in varsta de 12 ani.

Polina CANTAROVI, ACROBAT: “Ma incalzesc, fac sfoara, iar pe scaune - podul.”

In Republica Moldova Polina a venit impreuna cu parintii sai care la fel sunt artisti de circ. Ce doi soti au facut spectatorii sa rada cu lacrimi.

Ecaterina MIHAILOVA, CLOVN: “Sunte-ti prima data in Moldova? - Prima data, tare ne place, circul e minunat, publicul e foarte cald, ne place aici.”

Cu o prestatie plina de romantism au uimit publicul si doi acrobati veniti din Ucraina.

Maria BALTOVSCAIA, ACROBAT: “Bunica mea locuieste aici, asa ca in fiecare an vin in Moldova, dar niciodata nu m-am gandit ca voi avea spectacol aici.”

Alixei CUCIRENCO, ACROBAT: “Eu ma antrenez din copilarie. Si parintii mei muncesc la circ.”

Vedetele spectacolului au fost doua maimute care au facut un show de exceptie, dar si mare zarva. Frireste, nu a lipsit MOS Craciun care a venit cu daruri. Micii vizitatori au ramas impresionati. Acest baiat spune ca este pentru prima data la circ, isi doreste sa mai vina. Circul ar trebui sa fie dischis nu doar de sarbatori, spun parintii. La spectacol participa artisti din Spania, Litunia, Belarus si Ucraina.

Igor CEMORTAN, REGIZOR SPECTACOL: “Sunt acrobati pe bara orizontala, este un baiat din Spania care zongleaza cu mingi cu fodabal, un numar cu caini, un numar cu diabol, mosorele asa cum nu a mai fost.”

Spectacolul “Minune de Craciun” va fi prezentat pana pe 14 ianuarie. Pretul biletului este in medie de 250 de lei.