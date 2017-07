Pictura 3D, unica in tara - O cascada, inconjurata de multa verdeata a aparut pe o strada din capitala: "Sunt foarte multumit de rezultat" - VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV ”Aceasta pictura 3D are o suprafata de 35 de metri patrati si este unica in tara. Impresioneaza prin explozia de culori si iti da iluzia ca vei cadea in apa dacă nu esti atent. Astfel ca cei care stau pe trotuar pot sa priveasca parca se sus cascada.”

Lucrarea a fost realizata de tanarul artist plastic Radu Dumbrava.

Radu DUMBRAVĂ, PICTOR ”Am fost sa fac ceva nou in tara. Lucru foarte popular in America si Europa, si am sa fac ceva mai divers.Am initulat-o Paradisul Culorilor”.

Paradisul Culorilor a aparut in fata unei firme, care a si venit cu inititativa, dar si cu banii. Radu a acceptat provocarea si timp de 3 saptamani, pictura a fost gata.

Radu DUMBRAVĂ, PICTOR ”Procesul a fost dificil pentru ca nu am facut asa lucru. Sunt foarte multumit de rezultat. Au mers in jur de 20 de litre de vopsea.”

Sergiu AFTENI, DIRECTOR COMPANIE ”O sa urmeze si altele. Scopul este sa promovam pictura murala si stradala sa coloram Chisinaul sa fie mai viu si frumos.”

Este greu sa nu observi cascada, asa ca trecatorii se opresc pentru sa o admire sau sa-si faca o poza.

”Ceva original ceva care in Chisinau nu am vazut. Am vazut doar pe internet imagini. Daca te apropii este o iluzie ca o sa cazi”.

”Daca s-ar Chisinau ar fi mai mult mai bine, oamenii ar putea admira lucrari ca peste hotare”.

”Parca ai impresia ca te reetagi intr-un spatiu unde este o zona de natura o cascada si daca vrei mai faci o poza interesanta langa o prapastie”.

Autorul lucrarii este plecat acum in Polonia, unde va face o pictura la un festival.

Radu DUMBRAVĂ, PICTOR ”Voi face o lucrarea pe teme istorica o voi picta pe un perete la o scoala din Polonia. Eu voi fi primul artist care va desena la acest festival”

Radu este autorul mai multor picturi murale din capitala. Fluturii de pe peretele unui bloc de la Botanica, banca uriasa din scuarul Teatrului National de Opera sunt doar cateva din lucrarile tanarului. Acesta a facut si cea mai mare pictura murala din Polonia, numita „750 de metri de glorie”.

Lucrarea de 750 de metri lungime a fost efectuata timp de 40 de zile si a intrat in cartea recordurilor Guiness.