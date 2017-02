Pielea si corneea tanarului din Mingir ar mai putea aduce zambete si sanatate unor persoane. Sora geamana a baiatului: "Daca minunea nu s-a intamplat la noi, atunci sa se intample la altcineva" - VIDEO

Natalia DIMA, SORA: “Operatie nu putem sa facem, ca creierul la el era mort, doar ca inima batea. Daca minunea nu s-a intamplat la noi atunci macar minunea sa se intample la altcineva, sa salvam alte vieti. ”

Aceasta este sora geamana a tanarului. Desi ravasita de pierderea fratelui, este bucuroasa ca Andrei va trai prin altcineva. Vrea sa si cunoasca oamenii care au primit sau vor primi o particica din el.

Natalia DIMA, SORA: “Pe mine personal m-a bucurat cel mai tare baiatul de 36 de ani, din cate am citit abia o saptamana in urma a fost introdus in lista de asteptare. Macar un baiat. Celor doi trei sa le dea Dumnezeu santate, si speram sa ne intalnim.”

Intre timp, potrivit poltiei, individul banuit ca l-ar fi omorat in batai pe Andrei este dat in cautare.

Tatiana SOLOȚCAIA, OFIȚER DE PRESĂ, POLIȚIA HÂNCEŞTI: “La moment pe cazul dat se desfasoara actiuni pentru a fi retinut, identitatea suspectului este stabiulita. Dacaacesta va fi gasit el risca inchisoare pe 15 ani.”

Familia victimei se teme insa ca politia nici nu-l cauta pe individ, iar rudele acestuia l-ar fi internat intr-un spital din Chisinau.

Natalia DIMA, SORA: “Tatal lui a fost/ la spital era numai mama acolo i-a dat 10.000 lei. A spus pentru cheltuieli pentru sicriu, trebuie sa iertati ca si biblia spune sa iertati. Mii straniu ca politia ar trebui sa-l retina. Ma duc la mama lui la poarta si spune ca e in spital la Chisinau. Il acopera si tata lui si politia.”

Andrei Dima ar fost batut cu bestialitate acum o saptamana de un consatean, cu doua zile inaite de a pleca la munca in Italia. Cei doi s-ar fi certat intr-un bar din localitate, iar in urma loviturilor victima a ajuns in coma depasita.

Rudele presupusul agresor sustin totusi ca Andrei ar fi cazut si s-ar fi lovit la cap. Familia lui a decis ulterior sa-l deconecteze de la aparate si sa-i doneze organele. Astfel, rinichii si ficatul deja au fost transplantate. Tanarul va fi condus pe ultimul drum miercuri.