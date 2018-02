Pietele si transportul public au devenit un loc de munca pentru hoti. Schema cea mai des utilizata de infractori - simulata de cativa politisti sub acoperire - VIDEO

Cativa poltisti sub acoperire au inscenat o schema des utilizata de hotii de buzunare in pietele comerciale.

Tot patitu-i priceput. Este lectia pe care au invatat-o cei care au cazut in capcana hotilor. Acum spun ca stiu cum sa se pazeasca pentru a nu ramane fara portofele sau alte bunuri atunci cand merg la piata.

"Inchid in geanta cu fermoar, permanent din partea mea nu din afara. Permanent verific, nu umblu prin imbulzeala mare, ma feresc de asa oameni suspecti. Mi s-a intamplat inainte de anul nou, mi-au furat pormoneul din geanta la piata intre randuri."

"In principiu eu ghiozdanul il port in fata, pentru ca au fost cazuri cand mi-au furat cand eram cu geanta in spate."

"In buzunarul interior toti banii, paza buna trece primejdia rea. Hotii inteleg de la care pot sa fure si de la care nu. Sunt altii ca stau cu portmoneele deschise la vedere desigur ca se expun la risc. - Cum credeti in piata centrala sunt hoti? - Numaidecat, aici e locul lor de munca."

Oamenii legii spun ca cele mai frecvente cazuri de furt au loc in transportul public. Acolo hotii de buzunar, atat barbati cat si femei, actioneaza in grupuri de cate doua trei persoane. Unul distrage atentia victimei, iar cel mai abil sustrage portofelul, telefonul mobil sau alte lucruri care sunt la vedere.

Vitalie LUPASCU, SEF DIRECTIE COMBATEREA INFRACTIUNILOR IN LOCURI PUBLICE: "Ar fi de dorit ca bunurile pe care le avem sa le pastram in buzunare diferite, acte de identitate. Ceea ce este legat de mijloacele de transport in comun as spune ca as veni cu o recomandare ca persoanele din timp sa-si pregateasca plata pentru calatorie si gentile trebuie pastrate in fata nu pe umar ca sa fie la vedere."

"In mana, eu la indemana tin lucrurile, nu cred ca este cel mai sigur, dar pentru mine este cel mai sigur"

"Portmoneul, telefonul sa fie in buzunarul din ineriorul scurtei, pentru a fi permanent langa tine."

Vitalie LUPASCU, SEF DIRECTIE COMBATEREA INFRACTIUNILOR IN LOCURI PUBLICE: "Am un mesaj cu acest prilej pentru toti infractorii, noi activam in folosul societatii, pentru a diminua aceste fapte antisociale. Un mesaj pentru infractori, noi suntem mereu cu ochii pe voi."

Potrivit politiei, de la inceputul acestui an in municipiul Chisinau s-au inregistrat circa o suta de cazuri de pungasie, majoritatea fiind in mijloacele de transport public.