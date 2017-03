Pietonii nedisciplinati si soferii care nu le acorda prioritate au fost luati la ochi de oamenii legii in cadrul operatiunii Pietonul: multi au fost amendati - VIDEO

Pietonii nedisciplinati si soferii care nu le acorda prioritate au fost luati astazi la ochi de oamenii legii. In doar cateva ore, in jur de 20 de pietoni care au traversat strada neregulamentar, dar si 12 soferi au primit cate o amenda de 200 de lei, in cadrul operatiunii Pietonul. Procesele verbale i-au nemultumit pe unii, in timp ce altii au jurat ca este ultima oara cand incalca.