Ping-pong intre primarie si Guvern in cazul demolarii unei cladiri din centrul capitalei. Autoritatile locale au permis ca aceasta sa fie daramata, in timp ce Ministerul Culturii a dat aviz negativ - VIDEO

Ping-pong intre primarie si Guvern in cazul demolarii unei cladiri din centrul capitalei. Autoritatile locale au permis ca aceasta sa fie daramata, in timp ce Ministerul Culturii a dat aviz negativ. Acestia spun ca edificiul nu este un monument istoric, dar se afla in nucleul istoric al capitalei, astfel ca blocul care ar urma sa fie ridicat in loc trebuie sa respecte anumite standarte.