Motivul pentru care pista de biciclisti de pe bd. Stefan cel Mare nu poate fi folosita: "Face parte din cultura" - VIDEO

La o distanta de aproximativ 10 metri unul de altul, pe pista pentru bicilisti din fata ambasadei Rusiei au fost instalati doi stalpi delimitatori. Pietrele, cel mai probabil, au menirea de a bloca accesul automobilelor pe trotuar.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Daca pe aceasta parte de drum, bolovanii sunt amplasati lateral pistei pentru biciclisti, in fata ambasadei Rusiei, bolovanii stau chiar pe mijlocul pistei, acoperind practic toata suprafata acesteia.”

Nu am gasit astazi biciclisti in regiune, unii trecatori insa s-au aratat nemultumiti.

“Aceasta face parte din cultura si mentalitatea noastra, cel mai probabil.”

Altii insa nu vad o problema.

Solicitati de Pro Tv, reprezentantii directiei Transport nu ne-au raspuns la telefon pentru comentarii. Lucrarile de reparatie a bulevardului Stefan cel Mare au inceput in 2015, iar primul termen de finalizare era pana in august 2016. De atunci, primaria tot amana inaugurarea.