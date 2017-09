PL cere Comisiei Electorale Centrale sa suspende procedura de organizare a referendumului anti Chirtoaca, dupa ce au sesizat CC in privinta articolului, in baza caruia s-a luat decizia ca plebiscitul sa aiba loc

Valeriu MUNTEANU, PL: "Motivele de revocare nu le regasim in lege. Acest articol 177, pe care il consideram neconstitutional, a fost folosit ca un fir rosu de toti cei care au trudit la realizarea acestui referendum. Lideri politici, care au concurat impotriva primarului general,au strans semnaturi si au spus ca acesta nu respecta interesele comunitatii. Si decizia primei instante, si cea de apel este in baza acestui articol.

CEC nu poate merge inainte cu organizarea, am depus un demers la CEC si am solicitat sa suspede procedura de organizare a referenfumului pana la examinarea in fond, pentru ca ar fi un abuz extrem".

Contactati de Pro TV, cei de la CEC spun ca deocamdata nu a fost luata o decizie finala privind data organizarii referendumului.