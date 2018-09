Placinte si prajituri cu bostan, sarmale coapte in dovleac sau peste umplut cu bostan - sunt cateva dintre deliciile pregatite special pentru Festivalul Bostaniada: "Am gustat de toate" - VIDEO

In acest an Vasile Spinu si-a doborat propriul record si a adus un bostan de 500 de kg, mai greu cu 160 de kg decat cel de anul trecut. Cel mai dificil i-a fost... sa-l transporte.

Vasile SPINU: ”Cu o masina speciala, am confectionat niste curele ca sa-l pot ridica. Foarte greu. Noi am incercat opt persoane si nu ne-a reusit.”

Spera ca-i va gasi un cumparator, care ar fi gata sa ofere cel putin 5 mii de lei pentru leguma-bijuterie. Bostanii agricultorului au trecut chiar si granita. Unul de 112 kg a fost cumparat de niste localnici de la Buzau, tot pentru un festival. La eveniment au fost si bostani care au surprins prin forme.

Maria CHILIANU: ” Acestea se cheama tardaci. Sunt de pe cand bunica mea traia. Se pastreaza ani de zile. Candva oameii faceau pahare. Acestia fiul mi-a transmis seminta din Anglia. Sunt decorativi. Acestia mai mult se umpe si se pun in cuptor. Cu carne, chiar cu bostan.”

Tot prin forme a uimit si Valerian Ciocan, caruia i-a revenit onoarea sa ciopleasca coroana Regelui Dovleacului. Medic de profesie, dar si cu o diploma de bucatar, barbatul spune ca talentul de a slefui forme din legume si-a spus cuvantul.

Valerian CIOCAN: ”Ne straduim sa o facem cat mai usoara. Va fi in felul asta. - Principalul este cutitul tailandez, este un cutit triunghi pentru mai multe forme. Sunt speciale.”

Din cele peste 70 de tarabe nu au lipsit bucatele din bostan. In premiera in acest an au venit elevii scolii profesionale nr 2 din capitala. In jur de 20 de bucatari au pregatit, cu apoximativ 30 de kg de bostan, bucate care-ti lasau gura apa.

Coralia BABCENCO, DIRECTOR ADJUNCT SCOALA PROFESIONALA NR. 200: ”Avem tarta cu dovleac care se prepara la sud. Placintele ca la nord. Avem invartita cu aluat din cozonac care se prepara la centru. Un sufle pe baza de dovleac.”

”Tortul familia dovleceilor, la baza sta pandispanul si frisca. Painea pregatita in trei culori, pestele ca la Balabanesti si pestele ca la Nistru. Aceste sarmale s-au copt in dovleac.”

Oaspetii au putut alege dintr-o varietate de obiecte hand made, infuleca din carnea care sfaraia pe gratare sau testa dulceata din dovleac.

Aneta GANENCO, PRODUCATOR DULCEATA DIN POMUSOARE: ”Avem dulceata de dovleac, plus lamaie, plus seminte de dovleac. Si a doua dulceata de dovleac, portocala si scortisoara.”

Copiii au avut zona lor. Cot la cot cu parintii acestia au pictat dovlecii in cele mai trasnite moduri.

”M-am gandit la tricolor. O sa-l iau acasa.”

”Doresc sa-l desenez pe Angry Birds, un personaj indragit de copii. Trebuie sa continui sa colorez chipu.”

Editia din acest an a fost organizata pentru prima data la Criuleni, raionul din care vine si cel mai mare bostan, pe malul lacului de la Balabanesti, unde organizatorii au construit o scena in apa. Oaspetii au ramas incantati, dar si cu buzunarele goale.

”Am facut fotografii cu bostanul cu acela mare, el e mai mare decat mine. As vrea sa mananc coptura cu bostan.”

“Venim in fiecare an, ne place. Bostan cumparam pentru bunei si noi.”

“Am luat niste placinte, 15 lei. Preturile sunt putin exagerate, dar ne permitem o data in an. Am luat niste fructe uscate, afine, poama uscata.”

Festivalul va culmina cu un recital sustinut de Valy Boghean, formatia Trigon, National Youth Orchestra si Corul Cantabile.